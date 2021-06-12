الخبير الدستوري بن ناصف للإذاعة : نظام القائمة المفتوحة من أهم ايجابيات القانون العضوي للانتخابات

12/06/2021 - 17:15

تطرق أستاذ القانون الدستوري مولود بن ناصف، هذا السبت بإسهاب إلى أهم ما ورد في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات،مؤكدا بأنه  تضمن أمورا إيجابية عديدة أبرزها اعتماد المشرع الجزائري نظام القائمة المفتوحة.

و يرى الأستاذ بن ناصف الذي حل ضيفا على برنامج خاص للقناة الأولى ،بأن نظام القائمة المفتوحة سيسمح للناخب باختيار القائمة التي يريد مع منحه الأحقية  في تفضيل الأسماء التي يعتقد بأنها الأنسب و الأصلح.

كما عاد  المتحدث إلى حضور المرأة في القوائم الانتخابية، حيث ووفق القانون العضوي تم اعتماد نظام المناصفة و هو ما سيسمح بتوسيع التمثيل الفعلي للمرأة في البرلمان 

و أشار ضيف القناة الأولى، إلى أن القانون العضوي للانتخابات الجديد سيكون محل تجربة لأول مرة في الانتخابات التشريعية وبأن  التحول الديمقراطي لا يتحقق إلا بآلية يتفق تقريبا عليها الجميع و هي تجسيد مبدأ التداول على السلطة و الذي بدوره لن يتحقق إلا بانتخابات نزيهة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

  

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الجزائر, سياسة

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