شرفي: تسجيل 922 تجاوز للبروتكول الصحي خلال الحملة الانتخابية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، السبت بالجزائر العاصمة، أن السلطة سجلت 922 تجاوز للبرتكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا الذي وضع في اطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو نجم عنه 776 اعذار و45 حالة ابلاغ للنيابة العامة.

وقال شرفي عقب إعلانه عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي سجلت في حدود الرابعة مساءا، أن "عدد اللقاءات والنشاطات الجوارية في حملة

التشريعيات بلغ 16332 منها 4899 تجمع شعبي و11473 عمل جواري الى جانب 418 تجمع أشرف عليه رؤساء الأحزاب"، معلنا ان "البرتوكول الصحي الذي وضع للوقاية من فيروس كورونا خلال هذه النشاطات تخللته تجاوزات بلغت 992 تجاوزا نجم عنها 776 انذار موجه للمسؤولين عن تنظيم النشاط و45 حالة ابلاغ للنيابة العامة من طرف منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وبعد أن أوضح ان هذا البرتوكول "جديد من حيث التنظيم والامكانيات والقواعد"، أفاد بأن احترامه كان "بصفة متفاوتة" خلال الحملة، مشيرا الى أن السلطة اجرت "3150 محضر معاينة" لمدى تطبيق هذا البرتوكول حيث تم تسجيل -حسب نفس المسؤول " نسبة 42.96 بالمائة كتطبيق كلي أي 1334 نشاط " مقابل " 42.73 تطبيق جزئي أي 1227 حالة".

وكشف في هذا الاطار أن "نسبة ما بين التطبيق الكلي والجزئي لهذا البرتوكول بلغت 85 بالمئة تقريبا و هو أمر محترم ويبشر بخبرة أكبر" في المجال.

أما عن حالات "عدم تطبيق أو تجاهل" هذا البرتوكول، فقد بلغت -يضيف شرفي- "14.29 بالمائة أي 444 حالة "وتم على اثرها "توجيه إنذارات شفهية و22 اعذارا كتابيا وإلغاء 4 تجمعات على المستوى الوطني للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بعد تدخل الأطباء المسؤولين".