البطولة الوطنية الممتازة لكرة اليد (رجال): عودة المنافسة بعد 15 شهرا من الغياب

تعود البطولة الوطنية الممتازة لكرة اليد (رجال) إلى المنافسة هذا الثلاثاء بإجراء الجولة الأولى لدورة اللقب 2019-2020 بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" بالعاصمة، بعد غياب دام 15 شهرا بسبب جائحة كورونا. وستسجل القاعات الرياضية، التي سيغيب عنها الجمهور بسبب الجائحة، عودة "الكرة الصغيرة" مجددا كثاني رياضة جماعية تستأنف مبارياتها بعد كرة القدم.

وستكون هذه العودة صعبة بالنسبة للأندية الوطنية سيما لاعبيها الذين عانوا خلال مرحلة الحجر الصحي ثم التدرب على انفراد قبل التدريبات الجماعية بعد تلقي الضوء الأخضر من طرف السلطات.

وتأمل الفرق في التنافس على اللقب لخلافة نادي برج بوعريريج المتوج بالنسخة السابقة.

غير أن العودة باتت تسير في ظروف صعبة بسبب الأزمة المالية التي دفعت ببعض الأندية إلى الانسحاب على شاكلة شبيبة الساورة ونادي برج بوعريريج قبل العدول عن قرارهما.

كما قرر المجمع البترولي الانسحاب من الدورة امس الاثنين أي قبل 24 ساعة عن الاستئناف، وهو قرار مفاجئ كونه يتعلق بفريق يعد القاطرة الأمامية لكرة اليد الجزائرية. ويعود سبب الانسحاب إلى المشاكل المالية التي يعاني منها فريق مجمع سوناطراك.

وقررت الاتحادية الجزائرية استئناف موسم 2019-2020 بعد تلقيها الضوء الأخضر من طرف وزارة الشباب والرياضة.

وتوقفت بطولة الرجال في الجولة ال13 للمرحلة الأولى التي جرت بتاريخ 13 مارس 2020. ففي المجموعة الأولى، كانت أندية مستقبل باتنة ونادي برج بوعريريج في الصدارة، فيما كان يسيطر على ترتيب المجموعة الثانية فريقا المجمع البترولي وشبيبة سكيكدة.

يذكر أن الدورة الثانية لل"بلاي أوف" ستجرى يومي 25 و 26 جوان الجاري بالعاصمة، أما الدورة الثالثة والأخيرة فقد تمت برمجتها أيام 3 و 4 و 5 جويلية المقبل بالجزائر كذلك.

برنامج المقابلات:

-الجولة الأولى:

الثلاثاء 15 جوان:

أولمبي أرزيو - نادي برج بوعريريج (سا 14)

شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة (سا 16)

مستقبل باتنة - نادي ميلة (سا 18)

نجم عين توتة - المجمع البترولي (سا20)

-الجولة الثانية:

الأربعاء 16 جوان:

نادي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (سا 14)

نادي ميلة - أولمبي أرزيو (سا 16)

شبيبة سكيكدة - نجم عين توتة (سا 18)

المجمع البترولي - مستقبل باتنة (سا20)