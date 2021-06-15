البطولة العربية لألعاب القوى: الجزائر ممثلة بـ 32 عداء وعداءة في موعد تونس

يتواجد المنتخب الوطني لألعاب القوى، المكون من 32 عداء وعداءة، منذ الاثنين بتونس، للمشاركة في فعاليات البطولة العربية لعبة المقررة من 16 إلى 20 جوان الجاري بملعب رادس بتونس، حسب ما علم لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

واوضحت الهيئة الفدرالية ان هذا الموعد العربي سينشط من قبل منتخبات 20 دولة أكدت مشاركتها ويتعلق الامر بكل من تونس (البلد المضيف)، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، العربية السعودية، الصومال، الكويت، قطر، لبنان، عمان، البحرين، اليمن، جزر القمر، العراق، فلسطين، سوريا، جيبوتي، الاردن، السودان.

وقبل التنقل الى تونس، خضعت العناصر الجزائرية المعنية بالمشاركة في هذا الموعد التنافسي لاختبار"البي. سي.ار" للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

ومن جهته، كان رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، ياسين لوعيل، قد عقد ندوة صحفية مع المدربين الوطنيين بحضور المدير الفني الوطني، عبد الكريم سادو، وخليل مسعود الذي اسندت له مهمة رئاسة الوفد الجزائري بتونس.

فبالإضافة الى التشجيعات التي قدمها للرياضيين، دعا لوعيل الجميع الى احترام البروتوكول الصحي المعتمد خلال ايام هذه الدورة، واعرب عن تمنياته بالنجاح في مهمتهم من خلال العودة بنتائج ايجابية.

من جهته أكد المدير الفني الوطني، عبد الكريم سادو، في تصريح للقناة الأولى أن "العناصر الوطنية جاهزة ومصممة على التألق في البطولة العربية والصعود على منصة التتويج، خاصة وأنها مدججة بعدائين ذات مستوى عالي على غرار ياسر محمد طاهر تريكي في إختصاص القفز الثلاثي وقواند محمد علي في اختصاص 800 م وكذلك العربي بورعدة في إختصاص العشاري".