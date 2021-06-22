البطولة العربية لألعاب القوى: الجزائر تنهي المنافسة في المركز الثالث

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لألعاب القوى (رجال وسيدات) مشاركته في منافسات الطبعة ال 22 للبطولة العربية التي جرت من 16 الى 20 جوان الجاري برادس (تونس) في المركز الثالث، برصيد 21 ميدالية (6 ذهبيات، 7 فضيات و 8 برونزيات).

وعادت المرتبة الأولى للمنتخب المغربي بمجموع 31 ميدالية (10 ذهبيات, 9 فضيات و 12 برونزية), بينما نالت تونس المرتبة الثانية ب 16 ميدالية (7 ذهبيات, 7 فضيات و برونزيتان).

وعرف الموعد العربي إصابة اختصاص العشاري, الجزائري العربي بورعدة, الذي فشل في التأهل الى الالعاب الاولمبية بطوكيو.

وسجلت النسخة ال 22 من البطولة العربية -التي كانت مقررة السنة الماضية قبل أن تؤجل بسبب جائحة كورونا-, مشاركة أكثر من 400 رياضي يمثلون 20 بلدا.

الترتيب النهائي:

الترتيب ذهب فضة برونز المجموع

1 - المغرب 10 9 12 31

2 - تونس 7 7 2 16

3 - الجزائر 6 7 8 21

4 - البحرين 6 3 2 11

5 - مصر 5 10 4 19

6 - العراق 5 2 6 13

7- قطر 2 4 1 7

8- الكويت 2 1 2 5

9 - السعودية 2 1 1 4

10- ليبيا 1 0 1 2

11- السودان 0 2 0 2

12- عمان 0 1 1 2

13- لبنان 0 0 3 3

14- سوريا 0 0 2 2