كورونا: 373 إصابة جديدة و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 261 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 134.115 حالة من بينها 373 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 93.355 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.588 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, فيما سجلت 21 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة, و 8 ولايات أخرى أزيد من عشر حالات.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, تعد عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.