كأس العرب للأمم لأقل من 20 سنة: الجزائر تسعى لتحقيق بداية موفقة أمام موريتانيا

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة، منافسة كأس العرب للأمم للفئة، المقررة بالقاهرة بمصر من 20 جوان الجاري الى 6 جويلية القادم، بطموح لعب كل حظوظه وتحقيق انجاز في موعد سيعرف مشاركة 16 بلدا.

وتفتتح كتيبة محمد لاسات مشاركتها في كأس العرب للأمم هذا الاحد، بمواجهة نظيرتها الموريتانية بداية من الساعة السادسة مساء، ثم يوم الاربعاء المنتخب المصري على الساعة الثالثة مساء وأخيرا النيجر الذي تلقى دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في هذه المنافسة، يوم السبت 26 جوان الجاري على الساعة الثالثة مساء في ختام مرحلة المجموعات.

ويسعى ممثلو الجزائر، أمام موريتانيا، لتحقيق بداية موفقة في المنافسة، قبل التحدي الكبير أمام البلد المنظم والذي من المحتمل ان تكون المباراة خلاله هي التي ستحدد صاحب المركز الاول للمجموعة.

وحتى وان كان منافس "الخضر" في المتناول، فإنه يتوجب على زملاء عمار محمد توخي الحذر لتجنب أي مفاجأة وتسجيل تعثر في مستهل المشوار.

وتحسبا للموعد العربي، برمج الطاقم الفني اربعة تربصات انتقائية، منهم الاخير الذي جرى الاسبوع الفارط، وهو ما سمح للمدرب محمد لاسات بضبط القائمة النهائية ل23 لاعبا، منهم 15 ينشطون بالخارج.

وفي المباراة الافتتاحية للمنافسة، التي تجمع 16 فريقا مقسما على أربع مجموعات، يلاقي المنتخب المصري نظيره النيجري هذا الأحد كذلك. وسيتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى الدور الثاني. وتوج بلقب الطبعة الماضية، التي جرت بالسعودية، المنتخب السينغالي.

برنامج مباريات المجموعة الأولى (توقيت جزائري):

- الجولة الأولى (الاحد 20 جوان):

مصر – النيجر (سا 15)

موريتانيا – الجزائر (سا 18)

- الجولة الثانية (الاربعاء 23 جوان):

الجزائر- مصر (سا 15)

النيجر – موريتانيا (سا 18)

- الجولة الثالثة (السبت 26 جوان):

مصر- موريتانيا (سا 15)

الجزائر- النيجر (سا 15)