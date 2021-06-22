خام برنت يتجاوز مستوى 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عامين

ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا ببرصة لندن، صباح الثلاثاء، إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل مؤشرات على تراجع المعروض مع نمو الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات بورصة العقود الآجلة الأوروبية اليوم بنسبة 0.4 بالمائة إلى 75.23 دولار للبرميل تسليم اوت المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، قبل أن يتراجع إلى 75.07 دولارا للبرميل.

واستقر سعر عقود تسليم جويلية المقبل لخام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي والتي ينتهي تداولها اليوم، عند مستوى 73.63 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، في حين استقر سعر عقود تسليم اغسطس عند مستوى 73.1 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية التعاملات الصباحية عن المستوى الذي سجلته الأسعار في التعاملات الاسيوية، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 في المائة أمس، وهو أكبر ارتفاع يومي لم يسجل منذ حوالي 4 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خام برنت مقارنة بخامات الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا.

كما ارتفع الطلب على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40 في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.

وبحسب تقديرات "بنك أوف أمريكا"، يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.