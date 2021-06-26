رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ووفدا عن ممثلي الأحرار

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السبت، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي ووفدا عن ممثلي الأحرار يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات، وذلك في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي".

كما استقبل السيد الرئيس "وفدا عن ممثلي الأحرار، يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات، يتكون من السيدة والسادة: علي مونسي، الساكر بري، عبد الحميد بلكحل، بن عودة بطاهر الحاج، عبد القادر قوري وفاطمة بيدة".

وعقب هذا اللقاء, صرح بعجي قائلا: "حظيت اليوم باستقبال رئيس الجمهورية في إطار المشاورات التي بدأها اليوم, استنادا إلى نتائج الانتخابات التشريعية, باعتبار أن حزب جبهة التحرير الوطني جاء في المرتبة الأولى بـ 98 مقعدا".

كما أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن المناقشات تمحورت حول "سير الانتخابات التشريعية والظروف التي جرت فيها مع تحليل نتائجها من جميع النواحي", فضلا عن "الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وسبل النهوض بالتنمية بصفة عامة".

وخلال هذا الاستقبال, قام بعجي بـ"استعراض النظرة المستقبلية للحزب فيما يخص الحكومة المقبلة والمجلس الشعبي الوطني, استنادا الى نتائج انتخابات 12 يونيو", مضيفا أن الحوار بين الطرفين كان "صريحا وشفافا".

وتابع قائلا: "استمعنا الى توجيهات الرئيس حول الوضعية العامة في البلاد وكيفية النهوض بها بإشراك الجميع", مؤكدا على أهمية مشاركة الأحزاب الفائزة في تشريعيات 12 يونيو من أجل "مستقبل البلاد من كافة الجوانب".

كما أدلى عبد الحميد بلكحل, نيابة عن وفد ممثلي الأحرار, بتصريح للصحافة قال فيه: "حظينا بجلسة مع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لمسنا من خلالها أريحية تامة في الحوار بيننا كمجموعة من النواب الأحرار ورئيس الجمهورية الذي كان مستمعا جيدا لكل ما تم طرحه".

كما أكد بلكحل أن رئيس الجمهورية "كان ملما بكل الحيثيات وبكل ما يحدث في الوطن العزيز", مشيرا الى أنه لمس لدى الرئيس تبون إرادة في "تجسيد كل الاصلاحات التي وعد بها, بدءا بهذه الانتخابات التشريعية ومرورا بكل ما ورد في برنامجه الرئاسي".

وبعد أن أشار إلى أن الحوار مع رئيس الجمهورية تناول "تطلعات المجتمع الجزائري التي يأمل تحقيقها من خلال المجالس المنتخبة", أشار ممثل الأحرار إلى أن الرئيس تبون "وعد بأن يكون إلى جانب المواطن الجزائري لتجسيد كل ما تضمنه برنامجه من أجل جزائر جديدة".

للتذكير, ضم الوفد كلا من السيدة والسادة: علي مونسي, الساكر بري, عبد الحميد بلكحل, بن عودة بطاهر الحاج, عبد القادر قوري وفاطمة بيدة.

وقد جرى الاستقبال بحضور السادة نور الدين بغداد الدايج, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, محمد الأمين مسايد, الأمين العام لرئاسة الجمهورية, وبوعلام بوعلام, مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.