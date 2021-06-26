كأس العرب أقل من 20 سنة: الجزائر تتعادل أمام النيجر (2-2) وتتأهل الى ربع النهائي

اقتطع المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة تأشيرة تأهله الى الدور ربع النهائي لكأس العرب للأمم، بعد تعادله أمام النيجر بنتيجة (2-2) الشوط الاول (0-2) السبت برسم الجولة الثالثة والاخيرة عن المجموعة الأولى، من الدورة الجارية بالقاهرة المصرية.

وأحرز هدفي الجزائر كل من أحمد مصطفى (56 ضد مرماه) و آدم دوقي (90+2)، فيما وقع هدفي النيجر آدم عمر (د 23) وصلاح سميلا (د 37).

وبهذا ينهي "الخضر" دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما النيجر فتحتل الصف الثالث بنقطتين.

وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة، فازت مصر على موريتانيا ب(4-1) لتتصدر المجموعة ب9 نقاط، في الوقت الذي تتذيل فيه موريتانيا المجموعة بنقطة وحيدة، والتي تغادر المنافسة رفقة النيجر.

وكان أشبال الناخب الوطني محمد لاسات، قد فازوا في الجولة الاولى على حساب موريتانيا (1-0) قبل أن يسقطوا أمام مصر (البلد المنظم) بالنتيجة ذاتها.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 16 منتخبا مقسما على أربع مجموعات كل واحدة منها تضم أربعة فرق.

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.

وشهدت النسخة السابقة لكأس العرب لأقل من 20 عاما، التي جرت بالسعودية، تتويج منتخب السينغال، المشارك بدعوة من المنظمين.