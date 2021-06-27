كأس الكونفدرالية /إياب نصف النهائي: شبيبة القبائل على بعد خطوة من النهائي

تسعى شبيبة القبائل إلى البصم على تأشيرة التأهل للدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لدى مواجهتها لنادي كوتون سبور الكاميروني هذا الأحد (سا 00ر20) بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر), لحساب إياب نصف نهائي المنافسة.

فبعد فوزهم يوم الأحد الماضي بالمرحلة الأولى على ملعب "أحمد أهيدجو" بياوندي (2-1), يوجد رفاق القائد رضا بن سايح في وضعية ملائمة لبلوغ المحطة الأخيرة للمنافسة القارية, وهو أمر لم يحدث لهم منذ التتويج الأخير لأسلافهم سنة 2002 بكأس الكاف.

و لبلوغ الدور النهائي, على "الكناري" التألق في المرحلة الثانية أمام تشكيلة كوتون سبور التي ليس لها ما تخسره, مثلما أكد عليه المدرب الفرنسي للنادي القبائلي, دونيس لافاني الذي يقول : "ليس للمنافس ما يخسره. سيأتي إلى الجزائر بنية قلب الطاولة. علينا التحكم جيدا في زمام الأمور. على اللاعبين ان يتعلموا اللعب تحت ضغط النتيجة. لقد أدوا مشوارا جيدا حتى الآن. أظن أنهم اكتسبوا تجربة إضافية تمكنهم من تفادي الأخطاء كتلك التي ارتكبوها في إياب الدور ربع النهائي أمام النادي الصفاقسي التونسي (1-1)".

و ستكون شبيبة القبائل, التي أدت مشوارا بدون خطأ منذ بداية المنافسة, مطالبة بتفادي السقوط في فخ السهولة, مثلما يؤكده المتتبعون, حيث عليها تحقيق التأهل للنهائي بكل حزم و صرامة, بعدما نجحت في تفنيد كل التكهنات.

من حيث التعداد, سيتمكن المدرب لافاني من الاعتماد على كل اللاعبين في هذا اللقاء الحاسم, وبالتالي سيكون له خيار واسع لضبط التشكيلة المثالية لإتمام المهمة بالجزائر.

و بمناسبة هذا اللقاء, ستحاول شبيبة القبائل تأكيد سيطرتها على كوتون سبور, حيث سيكون لقاء الأحد الرابع بين الناديين منذ بداية المنافسة, بعدما سبق أن تقابلا في مرحلة المجموعات, أين فازت الشبيبة 1-0 في تيزي وزو و 2-1 في غاروا.

ويدير هذه المباراة, الحكم التونسي الصادق سالمي بمساعدة الليبيين عطية محمد عيسى و أيمن إسماعيل, بينما سيكون التونسي هيثم قيراط مكلفا بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

للتذكير, تأهلت شبيبة القبائل, التي تلعب على ثلاث جبهات (البطولة - كأس الرابطة - كأس الكونفدرالية) للمربع الذهبي على حساب النادي الصفاقسي التونسي (ذهابا: 1-0 و إيابا: 1-1).

و في المباراة الثانية للدور نصف النهائي, يستقبل نادي الرجاء البيضاوي المغربي منافسه المصري بيراميدز بنية افتكاك بطاقة التأهل للنهائي, بعدما تعادل الفريقان في الذهاب بالقاهرة (0-0).

و برمجت المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية يوم السبت 10 جويلية بكوتونو (البنين).