نفط: سعر خام برنت يتراجع إلى حدود 74 دولار بسبب دلتا

سجلت أسعار النفطي هذا الثلاثاء انخفاضا لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على الوقود حيث أدى تفشي فيروس دلتا كوفيد 19 شديد العدوى إلى فرض قيود جديدة على التنقل في العديد من الدول .

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0,36 في المائة إلى 72,66 دولارا للبرميل صباح اليوم لتواصل خسارة 1,5 في المائة يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الجلة لخام برنت 27 سنتات أو 0,35 في المائة إلى 73,88 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2 في المائة يوم الاثنين.

و يأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك + في الأول من جويلية لمناقشة تخفيف قيودهم على الإمدادات.

وتظهر توقعات الطلب لأوبك أن إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع ستقل عن مستوى الطلب بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا مما يمنح المنتجين بعض المجال للموافقة على زيادة الإنتاج.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أن المحادثات بشأن ممر السفر بين الولايات المتحدة وبريطانيا تباطأت أيضا ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بنوع دلتا في بريطانيا.

ويتوقع المحللون أن تزيد أوبك + الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا في غشت حيث شددت السوق بسبب النمو القوي في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين ي أكبر مستهلكين للنفط في العالم.