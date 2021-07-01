هجمات جديدة لوحدات الجيش الصحراوي على مواقع قوات الاحتلال المغربي بأربع قطاعات

ركزت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على قواعد وجحور جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس، حوزة، السمارة وأتويزكي، حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 232، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت هجماتها أمس الأربعاء، على قواعد جنود الاحتلال بقطاعات المحبس وحوزة، حيث قصفت منطقتي روس السبطي وأبيرات تنوشاد بقطاع المحبس، فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على منطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

كما شددت وحدات الجيش الصحراوي أقصافها اليوم الخميس، على قطاعات المحبس والسمارة وأتويزكي، حيث استهدفت منطقتي العرية ولعكد بقطاع المحبس، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على منطقتي أودي الصفا وخنكة حورية بقطاع السمارة، وقصفت وحدات متقدمة أخرى منطقة لعران بقطاع أتويزكي، يضيف ذات البيان.

وتؤكد وزارة الدفاع الصحراوية ، استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الذل والعار).