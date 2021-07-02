الأمن يضع مخططا لتأمين المصطافين على مستوى 11 شاطئا بالجزائر العاصمة

وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا لتأمين المواطنين على مستوى 11 شاطئا بالعاصمة خلال طيلة موسم الاصطياف موزع على 6 مقاطعات ادارية ساحلية، حسبما افاد به هذا الجمعة بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

ويشمل المخطط جملة من الاجراءات ترتكز أساسا على التطبيق الصارم لمكافحة كافة أشكال الجريمة ضمن شواطئ قطاع اختصاص الشرطة الى جانب تسهيل وضمان الانسيابية المرورية وردع كل المخالفات، يضيف البيان.

كما يشمل المخطط الامني محاربة الحظائر العشوائية مع تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لفرق الشرطة القضائية للتصدي لكل أنواع الجريمة اضافة الى الوقوف على مدى تطبيق تدابير الوقاية من فيروس كورونا، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.