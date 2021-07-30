﻿ مصالح أمن ولاية الجزائر تشرع في حملة لتوزيع الأقنعة الطبية على المواطنين

شرعت مصالح أمن ولاية الجزائر في توزيع الاقنعة الطبية على المواطنين وذلك في إطار برنامجها التحسيسي و دعما للمخطط الوطني للمنظومة الصحية, حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه عملا بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء کورونا (كوفيد-19), وفي إطار دعم الجهود الوطنية في مجال التوعية, الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا ومواصلة لبرنامجها التحسيسي في هذا المجال, باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر حملتها.

وأضاف البيان أن هذه العملية التحسيسية تهدف إلى "الرفع من درجة الوعي لدي المواطنين, جراء الوضع الصحي الراهن وحثهم على الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية, كإجراء وقائي للحفاظ على الصحة الفردية والجماعية".

كما تدعو مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين بهذه المناسبة إلى "الانخراط في مساعي وجهود السلطات العمومية, للتصدي لانتشار هذا الوباء وذلك بالامتثال للإجراءات الوقائية والقواعد الصحية على غرار التلقيح, التباعد الاجتماعي وارتداء القناع".