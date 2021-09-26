حجز سلاح رشاش ومسدس ناري و156 رصاصة بباب الوادي

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بباب الوادي سلاحا رشاشا ومسدسا ناريا و156 رصاصة, مع توقيف شخصين مشتبه بهما , حسب بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني, اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بباب الوادي "عالجت قضيتين متفرقتين, تتعلق الأولى بالمتاجرة بالسلاح والذخيرة من الصنف الأول دون ترخيص فيما تتعلق القضية الثانية بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالكسر من داخل مسكن مع حيازة وإخفاء مسدس كهربائي, حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما".

وتمت الإشارة إلى أن "مجريات قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المخاصة إقليميا, مكنت عناصر شرطة الفرقة من ضبط وحجز سلاح رشاش ومسدس ناري ومسدس ذو دفع كهربائي و 156خرطوشة وأربع (04) مخازن فارغة وأدوات خاصة بتنظيف الأسلحة وبخاخة غاز مسيل للدموع, إضافة إلى قطعة مخدرات و20 قرصا مؤثرا عقليا".

وأضاف البيان أن المشتبه بهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال الإجراءات القانونية.