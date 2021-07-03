﻿الوزير الاول يعزي أسرة الاعلامي الراحل سليمان بخليلي

بعث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، برسالة تعزية الى أسرة الراحل الاعلامي سليمان بخليلي الذي وافته المنية هذا الجمعة اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير الأول في رسالة التعزية : "تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم، بوفاة المغفور له بإذن الله، الإعلامي القدير سليمان بخليلي، رحمه الله، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد مسيرة إعلامية ثرية، أخذ فيها موقعه مدافعا عن الإعلام الهادف والبناء، مؤمنا بثوابت الأمة ومقوماتها".

وتابع بن عبد الرحمان قائلا:" وإذ أشاطركم الآلام في هذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم إليكم وإلى كل زملائه في مهنة الصحافة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة، داعيا المولى جل جلاله، أن يتغمد روحه بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم صبرا جميلا وسلوانا عظيما، إنه سميع مجيب".