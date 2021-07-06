روسيا تعلن سقوط طائرة النقل التي تقل 28 راكبا في البحر أقصى شرق البلاد

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية هذا الثلاثاء تحديد موقع سقوط طائرة النقل (أن - 26) في البحر بشبه جزيرة (كامتشاتكا) بعد أن كان فقد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة (أن - 26) في البحر بـكامتشاتكا أقصى شرق روسيا".

جدير بالذكر أن الطائرة التابعة لشركة نقل محلية متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا وعلى متنها 28 شخصا وهم 22 راكبا بينهم طفل واحد وطاقم مكون من 6 أفراد قد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.