28 حالة وفاة غرقا و 33 قتيلا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 33 شخصا حتفهم واصيب 492 اخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة على المستوى الوطني في الفترة ما بين 8 و10 جويلية الجاريحسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الاعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة 11 شخصا في مكان الحادث و اصابة 13 اخرا بجروح متفاوتة الخطورة على اثر اصطدام بين شاحنة و حافلة لنقل المسافرين.

وكانت مصالح الدرك الوطني أعلنت في حصيلة جديدة صبيحة هذا السبت عن وفاة 18 شخصا و جرح 11 أخرا في نفس الحادث.

وبولاية أدرار، سجل وفاة 9 اشخاص متفحمين و اصابة اخر بجروح على اثر اصطدام بين شاحنة و سيارة متبوع بحريق ببرج باجي مختار.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء 3 حرائق حضرية مختلفة بكل من ولايتي سطيف و تلمسان.

ومكنت هذه التدخلات من إطفاء هذه الحرائق و منع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.

فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات،تم تسجيل خلال 48 ساعة الأخيرة 04 حرائق غابات و أدغال، 05 حرائق محاصيل زراعية، 04 حرائق أعشاب، 04 حرائق أحزمة تبن، أدت الى إتلاف هكتارين من الغابات، هكتارين من الادغال، 17 هكتارا من القمح، 24 هكتارا من الاعشاب، 1690 حزمة تبن و 12 شجرة نخيل.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 , قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 71 عملية تحسيسية عبر 17 ولايات (79 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامنت مصالح الحماية بـ 50 عملية تعقيم عبر 13 ولايات (32 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة لهتين العمليتين 300 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 58 سيارة إسعاف و 22 شاحنة إطفاء، مع وضع 13 جهازا أمنيا لمكان الحجر الصحي بكل من ولايات الجزائر، قسنطينة، وهران، بومرداس، تيبازة و عين الدفلى للوافدين من خارج الوطن.

28 حالة وفاة غرقا منها 24 في البحر خلال الـ 48 ساعة الاخيرة

تم تسجيل 28 حالة وفاة غرق منها 24 حالة وفاة غرق في البحر خلال ال 48 ساعة الاخيرة على مستوى عدة ولايات ،وسجلت مصالح الحماية المدنية 24 حالة وفاة غرقا في البحر منها 5 حالات بولاية وهران ،4 بجيجل،4 بسكيكدة، 2 بعنابة و 2 بعين تموشنت بوفاة و 2 بولاية تيزي وزو و حالة واحدة بكل من بومرداس و بجاية و تيبازة و الطارف و مستغانم.

كما تم تسجيل وفاة 4 أطفال غرقا بمجمعات مائية بكل من ولايتي أدرار و الطارف.

وتم انتشال و نقل جميع الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية الى المستشفيات المحلية.

وقد تم تحويل الموتى الى مصالح حفظ الجثث على مستوى الهياكل الصحية المحلية.

وكانت حصيلة مصالح الحماية المدنية على امتداد فترة الفاتح ماي الى جوان المنصرمين أفادت بتسجيل 50 حالة وفاة غرقا على المستوى الوطني, ليصل مجموع حالات الوفاة غرقا في البحر والمجمعات المائية الى زهاء 80 حالة منذ بداية الفترة المذكورة.