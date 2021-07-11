كورونا: 786 إصابة جديدة و12 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 519 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة اليوم الأحد في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 146.064 حالة, بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 101.430 شخص, فيما قدر العدد الإجمالي للوفيات ب 3.836 حالة.كما أشار المصدر ذاته إلى وجود 39 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال نفس الفترة, فيما سجلت 13 ولاية من حالة واحدة إلى تسع حالات, كما أحصت 20 ولاية أخرى بها أزيد من عشر حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.