وزارة الدفاع: جلب شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من الصين

12/07/2021 - 16:32

وصلت مساء الأحد الى القاعدة الجوية  ببوفاريك (البليدة) طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من  اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون و 600 ألف جرعة تم اقتناؤها من  جمهورية الصين الشعبية, حسب ما افاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس  كورونا كوفيد-19, حطت مساء أمس الأحد 11 جويلية 2021 بالقاعدة الجوية  ببوفاريك, طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح  المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون و ستة مائة ألف (1.600.000) جرعة تم  اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية".

وتأتي هذه العملية في انتظار دفعات أخرى سيتم استلامها في الأيام القادمة  تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية, لتؤكد مرة أخرى --يضيف البيان-- أن الجيش  الوطني الشعبي "يظل دائما بكامل مقوماته في أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن  وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف".

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