الألعاب الأولمبية 2020: وزير الشباب والرياضة سبقاق يشجع الرياضيين المتأهلين قبل الذهاب إلى طوكيو

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق أن تأهل 44 رياضيا جزائريا للألعاب الأولمبية بطوكيو (23 جويلية-8 أوت) ليس "وليد الصدفة" بل هو ثمرة "تحضير ملائم ومخطط له ومنسق" وذلك رغم القيود الصحية المفروضة جراء انتشار وباء كوفيد 19.

في تصريح له خلال حفل نظم على شرف الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية بطوكيو هذا الاثنين، أوضح سبقاق "لقد سطرنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ورؤساء الفدراليات الرياضية الوطنية مخططا تحضيريا لرياضيي النخبة من خلال برمجة تربصات خاصة لفائدة أكثر من 300 رياضي معني بالألعاب الأولمبية المنظمة بطوكيو والألعاب المتوسطية التي ستحتضنها وهران في 2022".

وأضاف "لقد حرصنا أيضا على استفادة 89 رياضيا من تربص تحضيري بالخارج حتى يتسنى لرياضيينا المشاركة في الالعاب الأولمبية في أحسن الظروف رغم القيود الصحية الرامية إلى الوقاية من وباء كوفيد 19".

خلال هذا الحفل الذي نظم بحضور سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، تحادث وزير الشباب والرياضة مع الرياضيين الحاضرين منهم اثنين مختصين في رياضة التجديف و4 في المبارزة بالسيف.

في هذا الصدد، هنأ الوزير الرياضيين الجزائريين المتأهلين إلى ألعاب طوكيو، معربا عن "ثقته بأنهم سيمثلون الجزائر أحسن تمثيل على غرار سابقيهم وسيرفعون العلم الوطني في اليابان".

بدوره أشار رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد أن الرياضيين الجزائريين قد حققوا كفاءة عالية بمجرد اقتطاع تأشيرة التأهل لألعاب طوكيو في هذه الظروف الاستثنائية التي يطبعها انتشار وباء كوفيد 19. وصرح قائلا "أهنئ الرياضيين الجزائريين والمؤطرين الذين عملوا في ظروف جد استثنائية".

للتذكير تأهل 44 رياضيا جزائريا في 14 اختصاص لتمثيل الجزائر في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ويتعلق الأمر بألعاب القوى (8 رياضيين) والملاكمة (8) والمصارعة (8) والمبارزة بالسيف (4) والسباحة (3) والتجديف (2) وسباق الدراجات (2) والجيدو (2) والشراع (2) والزوارق (1) ورفع الاثقال (1) والكاراتي (1) وتنس الطاولة (1) والرماية الرياضية (1).