أولمبياد طوكيو 2020: ياسر تريكي يتأهل لنهائي مسابقة القفز الثلاثي

اقتطع الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي، هذا الثلاثاء ، تأشيرة التأهل إلى نهائي مسابقة القفز الثلاثي لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو-2020.

واحتل الجزائري المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تحقيقه لقفزة بطول 05ر17 متر، وراء البرتغالي بيشاردو بيدرو (71ر17 متر) والتركي اير نيكاتي (13ر17 متر).

ويحمل ابن مدينة قسنطينة (24 سنة) الرقم القياسي الجزائري بقفزة طولها 33ر17 متر، التي تعد تاسع نتيجة عالمية في مسابقة الوثب الثلاثي.

ويقام نهائي مسابقة القفز الثلاثي هذا الخميس على الساعة الثالثة صباحا (بتوقيت الجزائر)، بمشاركة صاحب ثالث نتيجة عالمية، الامريكي كلاي ويل (14ر18 متر) والبوركينابي زانغو هوغ فابريس حامل الرقم القياسي العالمي للاختصاص في القاعة (07ر18 متر) وصاحب الرقم القياسي الافريقي في الهواء الطلق ب82ر17 متر.

