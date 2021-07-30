أولمبياد طوكيو: الملاكمة خليف والعداء لهولو يحفظان ماء الوجه

تجاوزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (الوزن الخفيف) و العداء عبد المالك لهولو (400 متر حواجز)، عتبة الدور الأول، اليوم الجمعة، خلال منافسات اليوم السابع أولمبياد طوكيو-2020، والتي تميزت بخيبتين في السباحة الجزائرية بإقصاء أسامة سحنون و أمال مليح، في تخصص 50 سباحة حرة.

وفازت إيمان خليف (57-60 كلغ) على منافستها التونسية مريم حومراني (5-0)، في الدور ثمن النهائي من دورة الملاكمة لأولمبياد طوكيو، وبهذا افتكت إبنة مدينة تيارت أول فوز للملاكمة النسوية الجزائرية في دورة أولمبية.

وستواجه خليف (22 سنة) في الدور ربع النهائي المقرر يوم الثلاثاء (35ر4 سا بالتوقيت الجزائري)، الايرلندية المخضرمة كيلي آني هرينغتون (31 سنة)، بطلة العالم لسنة 2018 بنيو دلهي (الهند).

ومن جانبه، تأهل عبد المليك لهولو إلى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر حواجز في افتتاح منافسات ألعاب القوى، و اكمل لهولو السباق في المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 48.83 خلف القطري سامبا (48.38) و البرازيلي دوس سانتوس (48.42).

بعد هذا التأهل، سيسعى إبن مدينة جيجل، يوم الأحد المقبل، الى اقتطاع تأشيرة المرور الى السباق النهائي، خلال السباق الذي سيخوضه في المجموعة الثالثة و ينطلق على الساعة الـــــ 25ر13سا بتوقيت الجزائر.

بالمقابل، اقصي العداء الجزائري هشام بوشيشة، في الدور الأول لسباق ال3000 متر موانع، لحساب دورة العاب القوى، وقطع العداء الجزائري الذي أدرج في المجموعة الثانية، السباق في المركز الاخير بزمن قدره 8 د 44 ثا 75 ج ، بعيدا عن ثلاثي المقدمة المشكل من: الكيني كيبيوت الذي حلّ في المركز الاول (8د 12ث 25ج) و الإثيوبي والي في المركز الثاني بـــ (8 د 12 ثا/ 55 ج)، ثم الايطالي عبد الواحد احمد في المركز الثالث (8 د 12 ثا 71 ج).

أما في السباحة، فقد عرفت الجزائر خيبة أمل، إقصاء أسامة سحنون و أمال مليح، في الدور الأول من منافسات الـ 50 متر سباحة حرة، بالمركز المائي بطوكيو .

و مدرجا في المجموعة السابعة، انهى سحنون السباق في المركز الثامن و الأخير بزمن قدره 22ث/61 ج ، في السباق الذي عاد فيه المركز الاول للاوكراني بوكهوف بزمن قدره 21ثا 73ج .

و في الترتيب العام للمجموعات العشرة ، انهى سحنون،- الذي يسجل ثاني مشاركة له في دورة الالعاب الاولمبية-، السباق في المركز الــــ 37 من ضمن مجموع المشاركين المقدر عددهم بـــ47 سباحا .

و من جهتها أنهت مليح، المدرجة في المجموعة السابعة السباق في المركز الرابع بزمن قدره 25ثا 77ج ، فيما عاد المركز الأول للكولومبية أرسيلا هورتادو بزمن قدره (25 ثا 41ج).

وانهت مليح المنافسة في المرتبة الــــ 35 من بين 81 مشاركة.

ويعد هذا الإخفاق الثاني لسحنون ومليح في دورة الالعاب الاولمبية الحالية، بعد أن سبق لهما الإقصاء من سباق الــــ 100 متر سباحة حرة.

وبالإضافة إلى الثنائي سحنون-مليح، ستكون السباحة الجزائرية ممثلة ثالثة هي سعاد شرواطي التي ستخوض سباق 10 كلم في المياه الحرة المبرمج يوم 4 أغسطس.

وفي الجيدو، اقصيت المصارعة صونيا اصلاح، في الدور الأول من منافسات دورة الجيدو لأولمبياد طوكيو، عقب هزيمتها أمام الأوكرانية يليزافيتا كالانينا في الدور السادس عشر لوزن أكثر من 78 كغ.

وابدت المصارعة الجزائرية مستوى محدود، امام منافستها الاوكرانية (المركز الـــ 15 عالميا)، والتي لم تجد صعوبة تذكر في حسم المنازلة لصالحها بحركة "ايبون".

ومعلوم،انّ تمثيل رياضة الجيدو الجزائرية في دورة الالعاب الاولمبية الحالية، كان يقتصر على صونيا اصلاح (اكثر من 78 كلغ) و فتحي نورين (اقل من 73 كلغ).

وستشهد منافسات يوم السبت، دخول الملاكم الجزائري محمد فليسي (ذبابة)، الذي يوقع حضوره في ثالث موعد أولمبي، بهدف الصعود فوق منصة التتويج.

وسيواجه حامل الراية الوطنية في أولمبياد طوكيو الفليبيني كارلو بالام لافتكاك مقعد في ربع النهائي.