أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات

نزلت أسعار النفط هذا الأربعاء ما يزيد عن 2 في المائة بعد أن توصل منتجان كبيران للنفط العالمي إلى حل وسط بشأن الإمدادات وبعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الطلب تباطأ قليلا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الخام إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو ثلاث سنواتي لكنها تتقلب في الونة الأخيرة بفعل مخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات.

وسجل خام برنت عند التسوية انخفاضا بـ 1,73 دولار للبرميل أو ما يعادل 2,26 بالمائة إلى 74,76 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2,12 دولار أو ما يعادل 2,82 بالمائة إلى 73,13 دولار للبرميل.

واتسعت علاوة خام برنت إلى العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأعلى مستوى منذ السادس من جويلية وفقا لبيانات "رفينيتيف أيكون" فيما نزل الخام القياسي الأمريكي بشكل أكثر حدة بسبب مخاوف الطلب.