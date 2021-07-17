﻿كورونا: 1107 إصابة جديدة و 595 حالة شفاء و 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات،عن تسجيل 1107 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 12 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 595 مريضا للشفاء.

ويقدر إجمالي الحالات المؤكدة ب 152.210 حالة, بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 104.992 شخص, فيما وصل العدد الاجمالي للوفيات الى 3.922 حالة.

وحسب نفس المصدر, فإنه يتواجد حاليا 47 مريضا في العناية المركزة.

وفي ذات الإطار, تم إحصاء 13 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 13 ولاية أخرى سجلت بها من حالة إلى 9 حالات, في الوقت الذي سجلت فيه 22 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".