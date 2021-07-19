الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي هنأه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تلقى، اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية بادل نظيره المصري التهنئة بذات المناسبة، متمنيا له و للشعب المصري الشقيق دوام العافية والازدهار".