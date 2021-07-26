أولمبياد طوكيو : الملاكم الجزائري يونس نموشي يتأهل للدور ثمن النهائي

تأهل الجزائري يونس نموشي (69-75 كلغ) الى الدور ثمن النهائي من دورة الملاكمة للألعاب الاولمبية (طوكيو 2020) ، بعد تفوقه على منافسه الاوغندي سيميجو كافوما دافيد بنتيجة 5-0 ، اليوم الاثنين.

وسيواجه ابن مدينة قسنطينة (27 سنة) يوم الخميس الفليبيني مارسيال اومير المعفى من الدور الاول ، ويأتي تأهل نموشي ليضاف الى مواطنيه عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) و محمد حومري (81 كلغ).

وفي منازلة الدور ثمن النهائي ، سيواجه بن شبلة يوم الثلاثاء الروسي موسليم ادزيماغوميدوف ، فيما يواجه حومري الذي يسجل اول مشاركة له في المنافسة الاولمبية يوم الاربعاء الكوبي لوباز آرلان ، صاحب اللقب العالمي 2015 بالدوحة و الأولمبي 2016 بريو دي جانيرو.

من جهتها، اقصيت الملاكمة الجزائرية بوعلام رميساء (51 كلغ) في الدور السادس عشر على يد التايلاندية جيتبون جوتاماس بنتيجة 5-0.

و تمثل الجزائر في الموعد الاولمبي بثمانية ملاكمين (5 ذكور و 3 اناث) ، ويتضمن برنامج المنافسة 13 منازلة نهائية (8 لدى الذكور و 5 لدى الاناث).

وستقام الأدوار ربع النهائية أيام 1 و 2 و 3 اغسطس فيما تقام الأدوار نصف النهائية ايام 4 و 5 و6 اغسطس و المنازلات النهائية يومي 7 و 8 من نفس الشهر.

