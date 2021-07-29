كورونا : 1537 اصابة جديدة و807 حالة شفاء و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 28 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 807 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس، وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 168.668 حالة، من بينها 1537 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 113.707شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4.189 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 37 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 14 ولاية لم تسجل بها خلال الـــ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة، و 10 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".