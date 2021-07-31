كورونا :وصول مليون جرعة من اللقاح و 750 جهاز تكثيف الأوكسجين

وصلت بالمطار العسكري لبوفاريك شحنتان الأولى خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون جرعة، والثانية تمثل أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس والمقدرة ب 750 وحدة، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه في إطار دعم جهود المنظومة الصحية الوطنية وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19، حطت ليلة أمس الجمعة 30 جويلية 2021، بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرتا نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، على متنهما شحنتين: الأولى خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون (01) جرعة والثانية أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بسبعمائة وخمسون (750) جهاز تم اقتناؤهم من جمهورية الصين الشعبية.

كما أشار ذات البيان الى "أنه سيتم جلب في قادم الأيام شحنات أخرى للقاحات والمعدات الطبية اللازمة، لتدعيم المنظومة الصحية والحد من انتشار الفيروس".