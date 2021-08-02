بن بوزيد: تعليمة لاعتماد برتوكول علاجي موحد ضد المتحور دلتا لفيروس كورونا

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد ،هذا الاثنين عن اعتماد برتوكول علاجي جديد موحد بالجزائر للتكيف مع متحور دلتا لفيروس كوفيد-19 سيشرع في تطبيقه عبر كافة مستشفيات التراب الوطني.

وقال الوزير على هامش حملة التلقيح المنظمة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية "قائلا : "لدينا برتوكول علاجي معدل كليا، لدينا تعليمات بتوجيه تعليمة الى زملائنا في كافة مؤسسات الصحة لاعتماد نفس البرتوكول العلاجي الى جانب توجيهات أخرى تخص عملية التلقيح".

كما أوضح بن بوزيد أن التعليمة المرتقبة "ستتضمن عدم الزامية إجراء تحاليل الكشف عن الكوفيد-19 (pcr) قبل تلقي التلقيح، كونها غير ضرورية"، علما بأن هذا الاجراء الالزامي معمول به في بعض الولايات, على حد تعبيره.

سلالة دلتا وراء تأزم الوضعية الوبائية

وخلال اشرافه على انطلاق حملة التلقيح على مستوى المدرسة الوطنية العليا للسياحة بفندق الاوراسي بمعية وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي أكد بن بوزيد أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا دلتا وراء تأزم الوضعية الوبائية وارتفاع عدد حالات الإصابات والوفيات بشكل رهيب بداية شهر جويلية.

وقال إن اغلبية المصابين بسلالة دلتا تصل إلى المستشفيات في حالة متقدمة يتعذر فيها استقبال جسمهم للأكسجين حتى ولو وضعت لهم أجهزة التنفس ، جراء تضرر الرئتين الكلي ، وهو ما يضع الجهات الصحية في خيار توفير هذه المادة للحالات التي تكون قابلة للتعافي".

وأرجع سبب ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الاخيرة الى تنقل المصابين الى المستشفيات وهم في حالة "مستعصية وجد متقدمة من المرض وليس بسبب النقص المسجل في مادة الاكسيجين فقط".

توفير ازيد من 8 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك خلال اوت الجاري

كما أعلن بن بوزيد أنه سيتم خلال شهر أوت الجاري توفير "أزيد من 8 ملايين جرعة من اللقاح الصيني (سينوفاك) ومليون جرعة من اللقاح "الأنجلو-سويدي أسترا-زينيكا" من أجل تلقيح "أكبر عدد ممكن من المواطنين لاسيما في المناطق والقرى النائية والمعزولة".

الأولوية لتزويد المستشفيات بوحدات متنقلة لإنتاج الاكسجين

ولمواجهة الطلب المتزايد على الأكسجين كشف الوزير عن الشروع في تزويد المستشفيات بوحدات انتاج متنقلة لهذه المادة مع تمكين المواطن من الحصول على المكثفات، مبرزا في هذا الإطار العمل الجبار الذي تقوم به المؤسسات الاستشفائية والمجتمع المدني من أجل توفير مادة الاكسيجين".

كما أشاد بالهبة التضامنية للمواطنين الذين بادروا بأموالهم وسواعدهم سواء لاقتناء هذه المادة أو لانتاجها".

وكان وزير الصحة قد كشف مؤخرا أن الجزائر على وشك استلام، 6 الاف مكثف جديد للأكسجين على الاقل، مشيرا الى أن الوضع الوبائي "مقلق" لكنه يدعو الى "العمل بقوة وبهدوء" للخروج من هذه الازمة بأقل خسائر بشرية ممكنة".

من جهته، اكد وزير السياحة والصناعة التقليدية على أهمية تنظيم حملة التلقيح على مستوى المدرسة الوطنية العليا للسياحة من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من عمال وموظفي القطاع وكذا بالمتعاملين والشركاء من الوكالات السياحية والاسفار وأصحاب وعمال الفنادق.

واعتبر حمادي ان اللجوء للتلقيح "الوسيلة المثلى" لتفادي الاصابة بوباء كورونا، مشددا على احترام التدابير الوقائية التي ينص عليها البرتوكول الصحي للتصدي لهذا الوباء المميت.

وأضاف الوزير بأن عملية التلقيح ستتواصل على مدار الشهر الجاري حيث ستمس عدة مؤسسات سياحية وغرف الصناعة التقليدية التابعة للقطاع على المستوى الوطني، معلنا بأن مثل هذه العملية انطلقت اليوم ايضا على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية بولاية وهران

14 ألف مريض بوياء كورونا في المستشفيات بحاجة إلى الاوكسجين

وعلى صعيد آخر كشف بن بوزيد خلال اجتماع تقييمي للوضعية الوبائية مع مدراء الصحة عبر ولايات الوطن، عن وجود 14 ألف مريض بوباء كورونا بالمستشفيات وهم بحاجة إلى الاكسجين مشيرا إلى وجود بعض الولايات تعرف مستشفياتها نسبة تشبع تصل إلى 80 بالمائة ويتعلق الأمر بكل من العاصمة والبليدة وتبسة وسطيف وتلمسان وبجاية وتيبازة.