أولمبياد 2020/ اليوم العاشر: اخفاقات الرياضيين الجزائريين تتوالى بطوكيو

لا يزال الاخفاق يلازم العناصر الجزائرية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الحالية (طوكيو 2020)، بعد أن عرفت منافسات اليوم العاشر،هذا الاثنين، اقصاء كل من عبد الكريم فرقات وآدم بوجملين في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية وأميرة خريس في الكانوي كياك.

فبعد ان تم ادراجه في منازلة الاستدراك، فشل المصارع عبد الكريم فرقات (60 كلغ) في تجاوز عقبة منافسه الصيني واليهان سايليك (1-6)، ليضيع بذلك فرصة النزال الاخير من اجل الميدالية البرونزية.

وكان المصارع الجزائري، المنهزم امس الاحد بنتيجة 8-0 امام منافسه كينشيرو فوميتا، حامل لقب بطولة آسيا 2020 و بطولة العالم 2019، قد رشح لخوض المنازلة الاستدراكية باعتبار ان نظيره الياباني بلغ الدور النهائي لهذه الفئة.

من جهته، انهزم الجزائري الآخر آدم بوجملين (97 كلغ) اليوم الاثنين امام منافسه الايراني سارافي محمد هادي بنتيجة 9-0، في منازلة الدور ثمن النهائي في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية.

ويشهد برنامج هذا الثلاثاء، دخول المصارع الجزائري مرابط عبد المالك (67 كلغ) المنافسة، بمواجهة الكوري الجنوبي روي هانسو في الادوار التصفوية.

وتجرى منافسات المصارعة في اولمبياد طوكيو من الـ 1 الى الـ 7 أوت.

وتقام عملية القرعة الخاصة ببقية الاوزان مع نهاية كل يوم من المنافسة.

كما عرف اليوم العاشر من الأولمبياد اقصاء الجزائرية اميرة خريس في الدور ربع النهائي من منافسات الكياك (اختصاص قارب فردي / 200 متر).

وانهت الرياضية الجزائرية، المدرجة في المجموعة الثالثة، السباق في المركز الثامن والأخير بزمن قدره 49 ثا 41 ج ، فيما عاد المركزان الاول والثاني المؤهلان الى الدور نصف النهائي على التوالي لكل من البريطانية كير ديبورا ب 42 ثا 74 ج و الكندية روسال ميشال ب 42 ثا 94 ج.

وكانت اميرة خريس (22 سنة) قد انهت مرحلة التصفيات في المركز السابع و الأخير (المجموعة الاولى) بوقت قدره 48 ثا 30ج، في السباق الذي عادت فيه الكلمة لكل من الدنماركية جورجنسن ايما (41 ثا 57 ج) و الايطالية جينزو فرانسيسكا (42 ثا 19 ج) اللتان اقتطعتا مباشرة تأشيرة التأهل الى الدور نصف النهائي.

وتقام الأدوار النهائية ("أ" و "ب") هذا الثلاثاء.

تجدر الاشارة ان تمثيل رياضة الكياك الجزائرية في ألعاب طوكيو الحالية يقتصر على اميرة خريس فقط التي ستشارك كذلك في اختصاص القارب الفردي 500 متر يوم الأربعاء.