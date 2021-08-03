مصارعة اغريقية رومانية: الجزائري سيد عزارة يتأهل للمنازلة الاستدراكية من اجل البرونز

سيشارك المصارع الجزائري سيد عزارة بشير (87 كلغ) في الادوار الاستدراكية من أجل الميدالية البرونزية، في اختصاص المصارعة الاغريقية الرومانية، بمواجهة منافسه الصربي زورابي داتوناشفيلي، هذا الاربعاء في اطار دورة الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو.

وكان المصارع الجزائري (24 سنة) قد تجاوز في الدور ثمن النهائي عقبة منافسه الصيني بانغ فيي بنتيجة 11-1 قبل الانهزام امام الاوكراني زهان بيلينيوك (1-1).

وفرض سيد عزارة سيطرته على كل اطوار النزال الا ان القانون العالمي لرياضة المصارعة ينص على منح الفوز للمصارع الذي يسجل آخر نقطة.

ورغم الخسارة، تم ادراج سيد عزارة في الادوار الاستدراكية بعد تأهل الاوكراني بيلينيوك للمنازلة النهائية، عقب فوزه على منافسه روي هانسو من كوريا الجنوبية بنتيجة 8-0.

من جهته، اقصي الجزائري مرابط عبد المالك (67 كلغ) في الادوار التصفوية للمصارعة الاغريقية الرومانية, عقب خسارته امام الكوري الجنوبي ريو هانسو بنتيجة 8-0.

يأتي اقصاء مرابط ليضاف لعبد الكريم فرقات (60 كلغ) و آدم بوجملين (97 كلغ) أمس الاثنين.

ويشهد برنامج هذا الاربعاء دخول خرباش عبد الحق (57 كلغ) فاتح بن فرج الله (86 كلغ) غمار المنافسة في اختصاص المصارعة الحرة، حيث سيواجهان على التوالي البلغاري فانجيلوف جيورجي فالونتينوف والسويسري ريشموث ستافان.

وتحت قيادة الطاقم الفني الوطني المكون من بن جدعة معزوز وزغدان مسعود، تشارك الجزائر بسبعة مصارعين في الاولمبياد اليابانية (4 في الإغريقية الرومانية و 3 في الحرة).

ويتعلق الأمر بكل من آدم بوجملين (97 كلغ)، بشير سيد عزارة (87 كلغ)، عبد الكريم فرقات (60 كلغ) وعبد الملك مرابط (67 كلغ) في الإغريقية الرومانية، وكذا عبد الحق خرباش (57 كلغ) وفاتح بن فرج الله (86 كلغ) وجهيد برحال (125 كلغ) في المصارعة الحرة.

وتجرى منافسات المصارعة في اولمبياد طوكيو من الـ 1 الى الـ7 أوت.

وتقام عملية القرعة الخاصة ببقية الاوزان مع نهاية كل يوم من المنافسة.