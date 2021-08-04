الرئيس تبون يعزي في وفاة الفنان سعيد حلمي

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة الفنان المرحوم، سعيد حلمي، الذي وافته المنية الأربعاء بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 82 سنة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الفنان المرحوم سعيد حلمي، إلى جوار رب العزة متأثرا بإصابته بكوفيدـ19، تولاه المولى عز وجل، بالرحمة والمغفرة. وفي هذه اللحظات الأليمة التي نودع فيها واحدا من المشاهير الذين ساهموا بمواهبهم وإبداعاتهم في إثراء الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مدى سنوات طويلة، وتركوا بصماتهم الواضحة في العديد من الأعمال الفنية الهادفة والراقية، واستحق بجدارة لدى جمهور المهتمين بالثقافة والفن في بلادنا، كل التقدير والاحترام".

وأضاف الرئيس تبون قائلا: "وأمام هذا المصاب الجلل، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر : الإذاعة الجزائرية