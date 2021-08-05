الجوية الجزائرية : وصول محطتين لتوليد الأكسجين و مئات المكثفات

أكد مسؤول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، على وصول محطتين لتوليد الأكسجين و مئات المكثفات مساء الأربعاء بالمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن فرع الشحن التابع للمؤسسة يبقى مُجندا لنقل تجهيزات العلاج بالأكسجين.

وأوضح مدير الاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي أن هذه التجهيزات وردت إلى الجزائر من أوروبا و آسيا عبر رحلتين الأولى نظمت خلال الصبيحة و الثانية سهرة أمس الأربعاء بالمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وأشار أندلسي إلى أن محطتي انتاج الأكسجين موجهتين لمؤسستين استشفائيتين بداخل الوطن قصد تزويدهما بالمعدات اللازمة لمواجهة الطلب الكبير على الأكسجين المُسجل جراء ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19.

أما فيما يخص المكثفات، أكد ذات المسؤول أنهما ثمرة تبرعات رعايا جزائريين بالخارج لفائدة الجمعيات التي تعني بمساعدة المرضى في الجزائر.

في ذات السياق، أعلن أن مجموعة أخرى تضم 300 مكثف أكسجين منتظرة ظهيرة اليوم بالمطار الدولي هواري بومدين و سيتولى ايصالها فرع الشحن الخاص بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و أكد السيد أندلسي أن "الخطوط الجوية الجزائرية تبقى مجندة من خلال فرعها الخاص بالشحن منذ بداية موجة الاصابة بالمتحور الجديد دلتا و ذلك لضمان نقل مكثفات الأكسجين أو أي جهاز طبي آخر مستعمل في التصدي للوباء, من الخارج نحو الجزائر".

وذكر في ذات الصدد أن الشركة تمنح "الكثير من المساعدات و التسهيلات" لكل المؤسسات و الجمعيات و الخواص لاستيراد المعدات الطبية الضرورية في هذا الظرف الصحي الحساس لاسيما تجهيزات العلاج بالأكسجين.