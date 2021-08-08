كورونا: استلام 5000 وحدة من مكثفات الاكسجين بداية من بعد غد الثلاثاء

ستستلم وزارة الصحة, ابتداء من يوم الثلاثاء 10 أوت, 5000 وحدة من مكثفات الأكسجين بعد أن استلمت يوم أمس السبت 750 وحدة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن "استلام مساء يوم السبت 7 أوت 2021, 750 وحدة من مكثفات الأكسجين, زيادة على 2500 وحدة تم استلامها بين 25 يوليو و 3 أوت الجاري, والتي وزعت بصفة منتظمة على المؤسسات الاستشفائية, كما ينتظر استلام 5000 وحدة أخرى ابتداء من يوم الثلاثاء 10 أوت 2021".

وأضاف ذات المصدر أنه بخصوص مولدات الأكسجين فقد "تم استلام يوم 04 أوت 2021, محطتين لتوليد الأكسجين, في حين ستصل 09 محطات أخرى يوم غد الإثنين 09 أوت 2021", مشيرا إلى أنه سيتم "توزيع المكثفات ومولدات الأكسجين على المؤسسات الاستشفائية المتواجدة عبر الوطن".

المصدر: وزارة الصحة