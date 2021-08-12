﻿ ﻿حرائق الغابات: إقحام مروحيات ضخمة للجيش الوطني الشعبي في عمليات إخماد النيران

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "مروحيات ضخمة من نوع MI26" التي تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية للمشاركة في عمليات الإطفاء الحرائق الغابية بولايتي تيزي وزو وبجاية، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة لإخماد الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات من نوع MI26 تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها"، مشيرا إلى أن "هذه المروحيات تتميز بقدرة حمولة كبيرة ودقة عالية خاصة في المناطق الوعرة والظروف المناخية المعقدة التي سببتها الحرائق المنتشرة".

وأكد ذات المصدر أن "إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى و المداشر المنكوبة".

وأوضح أن "العملية التي سخرت لها إضافة إلى هاته المروحيات الضخمة كافة الإمكانيات البشرية والمادية، على غرار الآليات والجرافات لشق مسالك في المناطق الوعرة ووقف زحف النيران، تبقى مستمرة حتى الإخماد النهائي لهذه الحرائق".