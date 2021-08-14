رئيس الدبلوماسية التركية يشرع اليوم السبت في زيارة رسمية إلى الجزائر

يشرع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تركيا، مولود جاويش أوغلو اليوم السبت في زيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن "هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة صداقة وتعاون منذ 2006".

وحسب المصدر ذاته فإن وزيرا البلدين سيغتنمان فرصة هذا اللقاء لإجراء بحث مفصل لوضع العلاقات الثنائية التي تطبعها ديناميكية إيجابية بدعم من الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب اردوغان و التي تجسدت من خلال حوار سياسي رفيع المستوى و التقدم الهام الذي تم إحرازه في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا".

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تكريس تقليد التشاور والتنسيق.