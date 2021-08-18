التعليم العالي : انطلاق الدراسة سيكون يوم 3 أكتوبر المقبل لكل الأطوار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2022/2021 ستنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل لكل أطوار سنوات التكوين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان استئناف العمل من طرف الأساتذة والموظفين والعمال سيكون يوم 4 سبتمبر وإتمام التسجيلات النهائية عبر الخط لحاملي البكالوريا الجدد سيكون خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 سبتمبر.

وأضافت أن الامتحانات الاستدراكية والمداولات والمناقشات المتبقية بعنوان السنة الجامعية 2021/2020 وإعادة التسجيل للطلبة من غير حاملي البكالوريا الجدد (السنتان الثانية والثالثة ليسانس، السنة الثانية ماستر، المدارس العليا، العلوم الطبية، معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، الدكتوراه) ومعالجة طلبات الترشح للسنة الأولى من التكوين في الطور الثاني (ماستر)، ستجرى كلها من 4 إلى 30 سبتمبر.

وحسب نفس المصدر، تمت برمجة بداية الدراسة والأنشطة بالنسبة لطلبة العلوم الطبية المسجلين في مرحلة التكوين العيادي (ما بعد السنة الثالثة) يوم 4 سبتمبر، ومسابقة الالتحاق بالطور الثاني من التكوين على مستوى المدارس العليا ستنظم في 21 سبتمبر، وانطلاق الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2022/2021 لكل أطوار سنوات التكوين، بما في ذلك السنوات الأولى والثانية والثالثة في العلوم الطبية، ستكون في 3 اكتوبر.

وأشارت الوزارة انه "سيفصل في ضبط هذه المواعيد ضمن البرتوكول الإطار الخاص بسير السنة الجامعية 2022/2021 الذي سيبلغ للمؤسسات الجامعية".