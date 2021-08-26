أسعار خام برنت تستقر فوق الـ 71 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الصباحية، الخميس، لكنها ما تزال مستقرة فوق 71 دولارا للبرميل بعد تعاف واضح في جلسة الأربعاء، عقب بيانات أظهرت تراجع مخزون النفط الأمريكي.

وتراجع مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، الأربعاء، بأكثر من المتوقع للأسبوع الثالث على التوالي، في مؤشر على استمرار التعافي بعد الموافقة النهائية لهيئة الدواء والغذاء على استخدام لقاح "بيوتنيك ـ فايزر".

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، إن مخزون النفط الخام التجاري انخفض بمقدار 3 ملايين برميل إلى 432،4 مليون برميل في 20 أغسطس الجاري، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2020.

وبعد إعلان أرقام المخزون الأمريكي، صعدت أسعار النفط بأكثر من دولارين اثنين، لتغلق على 71،28 دولارا بالنسبة لخام برنت القياسي.

وعند الساعة (06:38 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0،29 بالمائة أو 21 سنتا إلى 71،07 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0،41 بالمائة أو 28 سنتا إلى 68،06 دولارا للبرميل.

وما تزال أرقام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تضغط على الأسعار، وسط مخاوف من إعلان دول رئيسة مستهلكة للخام، عن قيود تضعف الطلب على الخام.