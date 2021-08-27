أفغانستان: ارتفاع حصيلة الضحايا العسكريين الأميركيين في هجوم مطار كابول إلى 13 قتيلا و18 جريحا

أعلن وزار الدفاع الامريكية (البنتاغون) أن حصيلة الضحايا العسكريين الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الانتحاري الذي وقع الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول ارتفع إلى 13 قتيلا و18جريحا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الكابتن بيل أورباني في بيان، "توفي جندي أميركي ثالث عشر متأثرا بالجروح التي أصيب بها نتيجة الهجوم على بوابة بي".

وأضاف أن "عدد الجرحى هو الآن 18 جريحا"، علما بأن الحصيلة السابقة التي أوردها البنتاغون أفادت بسقوط 12 قتيلا و15 جريحا في صفوف العسكريين الأميركيين.

من جهته، قال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إن 10 من القتلى الـ13 هم من "المارينز"، مشيرا إلى أن هوياتهم ستبقى طي الكتمان لمدة 24 ساعة ريثما يتم إبلاغ عائلاتهم بمقتلهم.

ولم يعلن الجيش الأميركي حتى الآن تفاصيل الهجوم لكن الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن أفغانستان، ذكر أن بوابة "ب" المؤدية إلى مطار كابول شهدت تفجيرين نفذهما انتحاريان ينتميان إلى "ولاية خراسان" في تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) وأعقبهما مسلحون من التنظيم نفسه أطلقوا النار على المدنيين والجنود.

وتسيطر حركة طالبان على الطرقات المؤدية إلى بوابات المطار، في حين يتولى عناصر من "المارينز" وقوات أخرى تأمين بوابات المطار وحرمه.

وتقع على هؤلاء العسكريين مسؤولية تفتيش آلاف الأشخاص يوميا قبل السماح لهم بالوصول إلى المطار سعيا لإجلائهم من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.