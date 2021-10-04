أفغانستان: 8 قتلى و20 جريحا في تفجير استهدف مسجدًا في كابول

خلّف التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، مساء هذا الأحد، ما لا يقلّ عن ثمانية قتلى على الأقل وإصابة 20 آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة، سعيد خوستي، للصحفيين إنّه "تم اعتقال 3 أشخاص على صلة بالهجوم"، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

وكانت أفغانستان شهدت في سبتمبر الماضي أربعة انفجارات وهجومًا مسلحًا أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في أجزاء مختلفة من إقليم ننغرهار شرق البلاد والتي أعلن ما يسمى (تنظيم داعش) مسؤوليته عنها.

ووقعت تلك الهجمات عقب تشكيل الحكومة الافغانية الجديدة بعد إحكام (طالبان) سيطرتها على كابول منتصف أوت الماضي ومغادرة القوات الأمريكية في الـ 31 من الشهر ذاته.