برالمبياد طوكيو-2020: ميدالية ذهبية للمصارعة عبد اللاوي شيرين

توجت المصارعة الجزائرية عبد اللاوي شيرين بالميدالية الذهبية للألعاب البرالمبية طوكيو-2020، اليوم الجمعة، عقب فوزها على الكندية غاغني بريسيلا في نهائي أقل من 52 كلغ بالنقطة الكاملة.

وكانت الجزائرية -صاحبة الميدالية البرونزية في ريو 2016- قد أعفيت من الدور ثمن النهائي قبل الفوز في الدور ربع النهائي أمام الأوكرانية نيكولايشيك ناتاليا. وبنفس العلامة الكاملة اطاحت شيرين في الدور نصف النهائي، باليابانية فيجيوارا يو التي تتواجد ضمن أفضل عشر لاعبات في تصنيف الاتحادية الدولية لناقصي البصر.

وفي النهائي، تمكنت الجزائرية من التتويح بالذهبية امام المصارعة الكندية بالنقطة الكاملة قبل 1د و45ثا من انتهاء المنازلة.

أما الميدالية البرونزية لزم أقل من 52كغ، فعادت للروسية أليسيا ستيبانويك والأكرانية نيكولايشيك ناتاليا.

من جهته، تحصل الجزائري إسحاق ولد قويدر على المرتبة التاسعة في وزن أقل من 60 عقب تسجيله لخسارتين. في الدور ثمن النهائي سقط أمام بلانكو ماريوس دينيس (فينزويلا) قبل أن ينهزم في الاستدراك من أجل الميدالية البرونزية أمام ناموزوف شيرزوض (أوزباكستان) بالنقطة الكاملة.

نتائج المصارعين الجزائريين:

أقل من 52 كلغ:

الدور ثمن النهائي: إغفاء شيرين عبد اللاوي

الدور ربع النهائي: فوز شيرين عبد اللاوي أمام الأكرانية نيكولايشيك ناتاليا بالنقطة الكاملة

الدور نصف النهائي: فوز شيرين عبد اللاوي أمام اليابانية فيجيوارا يو بالنقطة الكاملة

النهائي: فوز شيرين عبد اللاوي أمام الكندية غاغني بريسيلا بالنقطة الكاملة أقل من 60 كلغ:

الدور ثمن النهائي: انهزام إسحاق ولد قويدر أمام بلانكو ماريوس دينيس (فينزويلا) بالنقطة الكاملة استدراك: انهزام إسحاق ولد قويدر أمام ناموزوف شيرزوض (أوزباكستان) بالنقطة الكاملة.