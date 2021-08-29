ألعاب برالمبية-2020: ميدالية برونزية للرياضية حمري ليندة في القفز الطويل

توجت الرياضية ليندة حمري بالميدالية البرونزية للقفز الطويل (صنف ف12) الأحد بالملعب الاولمبية بطوكيو في منافسات اليوم السادس من منافسات الألعاب البرالمبية التي تتواصل فعالياتها، بينما تأهل مواطنها عثماني اسكندر جميل إلى نهائي سباق 100م (صنف ت13).

ففي مسابقة القفز الطويل التي شاركت فيها سبع متنافسات اعتلت حمري ليندة منصة التتويج (برونزية) بفضل قفزة بـ 33ر5م سجلتها في المحاولة الأولى وتعد أحسن نتيجة لها في هذه السنة. الرياضية الجزائرية يكفيها شرفا أنها نجحت في قفزاتها الست وهو أمر لم تحققه البطلة البرالمبية الأوكرانية أوكسانا زيبكوفسكا الذي توجت بالذهب بفضل قفزتها الثالثة بـ54ر5م التي منحتها لقبها البرالمبي الثالث على التوالي.

للتذكير أنه خلال الألعاب البرالمبية الأخيرة بالبرازيل عام 2016، كانت حمري ليندة (32 سنة) قد حققت نفس الميدالية في سجل ثري يشمل أيضا على برونزية وفضيتين في البطولة العالمية منذ 2017.

من جهته، تأهل مواطنها عثماني اسكندر جميل الاحد أيضا إلى نهائي سباق 100م (صنف ت13) بعدما فاز بالمرتبة الاولى لمجموعته الاولى في وقت 10ثا و59ج أمام الاسترالي شاد بيريس (10ثا و90ج).

في حين أقصي صالح خلايفية في المجموعة الثانية بعدما اكتفى بالصف الرابع بتوقيت 11ثا و 36ج وهو احسن نتيجة له للسنة.

وقد سمحت المجموعات الثلاثة لسباق 100م (ت13) من تأهل صاحبي المركز الأول والثاني بالإضافة إلى التوقيتين الأحسن للمجموعات كلها.