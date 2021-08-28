برالمبياد طوكيو-2020 : الجزائر في المركز ال 27 بخمس ميداليات منها ذهبية واحدة

منح وليد فرحاح الجزائر ميدالية برونزية في رمي الصولجان (ف 32) في الألعاب البرالمبية طوكيو-2020, في منافسة ألعاب القوى ليصبح رصيد الجزائر خمس ميداليات (1 ذهبية, 1 فضية و3 برونزيات) في المركز ال 27 في الترتيب العام المؤقت للدورة التى تتصدرها الصين بمجموع 79 ميدالية منها 31 ذهبية.

وتعتبر ميدالية فرحاح الخامسة للجزائر بعد فضية صايفي رمي القرص (ف 56 / 57) و ذهبية المصارعة شيرين عبد اللاوي (-52 كلغ) وبرونزيتين لكل من الحامل بالقوة حسين بتير (أقل من 65 كلغ) ومونية قاسمي في رمي الجلة والصولجان (ف 32).

و خلال منافسات اليوم السبت, جاءت الجزائرية الأخرى صافية جلال في المرتبة الخامسة في رمي الصولجان (ف 32) برمية قدرت ب29.47.

أما سمير نويوة فقد أنهى نهائي سباق 1500 متر (ت 46 / رجال) في المرتبة الرابعة بتوقيت 3:55.56.

كما شهدت منافسات اليوم الرابع خسارة المنتخب الوطني ''رجال'' لكرة السلة أمام نظيره الايراني بنتيجة 81-74 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية.

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي ''لخضر'' بعد السقوط أمام كل من بريطانيا (70-43) وأستراليا (83-37). وسيلاقي المنتخب الوطني منافسه الألماني يوم الأحد قبل ملاقاة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين.

نفس الشيء لمنتخب السيدات الذي سقط وبنتيجة ثقيلة أمام إسبانيا 80-8 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية المركبة من هولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسبانيا والصين.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سقط سابقا أمام الصين (25-74) وهولندا (109-18).

وستلاقي سيدات الجزائر يوم الأحد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

برنامج الجولة الخامسة/الأحد 29 أغسطس 2021:

- ليندة حمري (ف 12) الوثب الطويل (النهائي)

- اسكندر جميل عثماني وصالح خلايفية (ت 13) 100 متر

- محمد برحال (ف52) القرص

- 100 متر (ت13/رجال) نهائي

الجيدو:

- عبد الرحمن شطوان (ب 1) أقل من 90 كغ

كرة الجرس:

- المجموعة الأولى (رجال): الجزائر - الولايات المتحدة الأمريكية

كرة السلة على الكراسي:

- المجموعة الثانية (سيدات): الجزائر - الولايات المتحدة الأمريكية

- المجموعة الثانية (رجال): الجزائر – ألمانيا.