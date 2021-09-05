تحسبا للألعاب المتوسطية : إستئناف الأنشطة الرياضية بدءا من هذا الاثنين

تقرر فتح المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة و استئناف الأنشطة و المنافسات الرياضية في كل الاختصاصات، وذلك ابتداء من يوم الغد الاثنين 06 سبتمبر 2021.

وحسب بيان لوزارة الشباب و الرياضة فإنه و في إطار استئناف الأنشطة الرياضية تحسبا للمنافسات الرياضية الهامة على رأسها ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران سنة 2022، وحتى يتسنى للفرق الوطنية التحضير في أحسن الظروف لهذه التظاهرة التي ستحضنها الجزائر، لا سيما من خلال انطلاق مختلف البطولات الوطنية، و بعد موافقة مصالح الوزير الأول، تقرر فتح المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة و استئناف الأنشطة و المنافسات الرياضية في كل الاختصاصات.

للإشارة فإن فتح جميع هاته المنشآت الرياضية سيكون خاضعا لتقديم الجواز الصحي (passe sanitaire) الذي يثبت تلقي اللقاح من طرف مسيري هذه المنشآت و مستعمليها و الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد.