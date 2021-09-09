الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية ، وذلك طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور وطبقا لأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، حسب ما أفاد به مساء اليوم الخميس بيان لوزارة العدل .

وتهدف هذه الحركة الى إعطاء ديناميكية ونفس أقوى لسير الجهات القضائية والرفع من وتيرة أدائها بما يتماشى مع التحولات الوطنية الجارية، وذلك من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

الحركة المتعلقة برؤساء المجالس القضائية

- مجلس قضاء الأغواط : كمال حاج ميهوب سيدي موسى.

- مجلس قضاء بسكرة : العيد بوخبزة.

- مجلس قضاء بشار : دحو قادة.

- مجلس قضاء تمنراست : عبد الله خلفاوي.

- مجلس قضاء عنابة : فتحي أحمد كبير.

- مجلس قضاء المدية : لحسن سعادي.

- مجلس قضاء مستغانم : عبد الحفيظ تبحريتي.

- مجلس قضاء معسكر : منور عنتر.

- مجلس قضاء وهران : عبد القادر منصور.

- مجلس قضاء البيض : العيد بلمعزيز.

- مجلس قضاء تندوف : عمر خفاش.

- مجلس قضاء تيسمسيلت : الهواري بن علال.

- مجلس قضاء سوق أهراس : مبروك مقدم.

- مجلس قضاء ميلة : عز الدين العرفي.

- مجلس قضاء النعامة : بن سكران فيلالي.

- مجلس قضاء عين تموشنت : حميد شطاح.

الحركة المتعلقة بالنواب العامين لدى المجالس القضائية

- مجلس قضاء أدرار : عبد الوهاب سماعيل.

- مجلس قضاء الأغواط : ابراهيم شريف.

- مجلس قضاء أم البواقي : شاكر قارة.

- مجلس قضاء بسكرة : محمود بولقصيبات.

- مجلس قضاء بشار : طارق لطرش.

- مجلس قضاء البليدة : عبد المجيد جباري.

- مجلس قضاء تمنراست : حميد أكسوم.

- مجلس قضاء تلمسان : نور الدين محبوبي.

- مجلس قضاء سعيدة : محمد معطى الله.

- مجلس قضاء سكيكدة : محمد المهدي موهوب.

- مجلس قضاء عنابة : فريد قواسمية.

- مجلس قضاء المدية : كمال غزالي.

- مجلس قضاء ورقلة : فيصل بن دعاس.

- مجلس قضاء إليزي : مبروك بومعالي.

- مجلس قضاء تندوف : محمد بن عودة.

- مجلس قضاء خنشلة : لنور بن مهيدي.

- مجلس قضاء سوق أهراس : منصف بن بلقاسم.

- مجلس قضاء ميلة : عز الدين تبيب.

- مجلس قضاء عين تموشنت : زهير طالبي.

- مجلس قضاء غرداية : عبد القادر بلعطرة.

الحركة المتعلقة برؤساء المحاكم الإدارية

- المحكمة الإدارية بالشلف : أحلام نعيمة بن معمر.

- المحكمة الإدارية ببسكرة : مجيد خلفوني.

- المحكمة الإدارية ببشار : نعيمة غوار.

- المحكمة الإدارية بتبسة : مصمودي بوسنان.

- المحكمة الإدارية بالجلفة : رشيد شرحبيل.

- المحكمة الإدارية بجيجل : أسماء صحبي.

- المحكمة الإدارية بسطيف : عمار بودفة.

- المحكمة الإدارية بسعيدة : العيد عامر.

- المحكمة الإدارية بالمدية : حدة توام.

- المحكمة الإدارية بمعسكر : الهوارية درغال.

- المحكمة الإدارية بوهران : نورة علال شريف.

- المحكمة الإدارية بالبيض : محمد خلخال.

- المحكمة الإدارية ببومرداس : السعيد قايدي.

- المحكمة الإدارية بالطارف : العيدي عوداش.

- المحكمة الإدارية بتندوف : عز الدين كلوفي.

- المحكمة الإدارية بخنشلة : يوسف يعقوبي.

- المحكمة الإدارية بتيبازة : كهينة لحسين.

- المحكمة الإدارية بعين الدفلى : علي بورطالة.

- المحكمة الإدارية بعين تموشنت : ناصر فاسي.

- المحكمة الإدارية بغليزان : حامد حفصي.

الحركة المتعلقة بمحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

- المحكمة الإدارية بالشلف : ابراهيم ابراهيمي.

- المحكمة الإدارية بالأغواط : محمد بلعربي زحماني.

- المحكمة الإدارية ببجاية : عبد الكريم عروي.

- المحكمة الإدارية ببشار : رضا حسيان.

- المحكمة الإدارية بتمنراست : دحمان زناني.

- المحكمة الإدارية بالجلفة : رضوان لشخم.

- المحكمة الإدارية بقسنطينة : العياشي عوامرية.

- المحكمة الإدارية بالمدية : عبد الرحمان بورنان.

- المحكمة الإدارية بورقلة : صلاح الدين بن مشيش.

- المحكمة الإدارية ببومرداس : كمال عمراني.

- المحكمة الإدارية بالوادي : حسين مقدم.

- المحكمة الإدارية بتيبازة : محمد سحنون.

- المحكمة الإدارية بميلة : جيلالي جنادي.

- المحكمة الإدارية بعين الدفلى : أحمد طنجاوي.

- المحكمة الإدارية بعين تموشنت : كلثومة حابي.

- المحكمة الإدارية بغليزان : خيرة بلملياني.