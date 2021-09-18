عودة الجمهور للملاعب : المنافسات الدولية والقارية غير معنية

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، هذا السبت، أن قرارها السماح للجمهور بدخول الملاعب "بجواز صحي" يستثني المباريات الدولية والقارية لكرة القدم، التى يشرف عليها كل من الاتحاد الدولي (الفيفا) والكونفدرالية الإفريقية الـ(كاف).

وبالتالي لن يتسنى للجمهور الجزائري دخول المدرجات خلال مباريات المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، فضلا عن لقاءات الأندية المحلية خلال المنافسات القارية (رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية).

وكانت السلطات العمومية قد أعطت، الخميس الماضي، الضوء الأخضر لعودة الجمهور إلى الملاعب والقاعات الرياضية مجددا "شريطة تقديم الجواز الصحي"، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفادت الوزارة في بيانها "تذكيرا لقرار السيد الوزير الأول الصادر يوم الـ 13 سبتمبر 2021 القاضي بتخفيف التدابير الصحية، وفي إطار استئناف الأنشطة الرياضية والشبانية، تقرر فتح جميع المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة واستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضية في كل الاختصاصات وذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد".

واضاف البيان "سيتم فتح الملاعب والقاعات الرياضية للمناصرين في مختلف الرياضات شريطة تقديم الجواز الصحي (pass sanitaire) الذي يثبت تلقي اللقاح".

وكانت الوزارة الوصية قد قررت إعادة فتح المنشآت الرياضية العمومية والخاصة واستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضية في كل الاختصاصات بداية من يوم الاثنين الـ 6 سبتمبر 2021.