الأمن: تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري مكونة من 6 أشخاص

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي امحمد بن علي (80 كلم شمال شرق غليزان) من تفكيك شبكة لتنظيم الإبحار السري مكونة من 6 أشخاص، حسبما علم اليوم الاثنين لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي .

وأوضح ذات المصدر ، أن هذه العملية تمت في إطار محاربة ظاهرة الهجرة السرية عن طريق البحر وهذا بعد إستغلال جيد لمعلومات تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تعتزم تنظيم رحلة إبحار سرية، وبعد التحقيقات تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة و حجز مبلغ مالي معتبر.

وبعد التحقيقات مع الموقوفين والتحريات المعقمة ، تمكنت ذات المصالح الأمنية بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مستغانم من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم هذه الرحلات و شريكين له .

ومكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية و الأجنبية يقدر 56ر3 مليون دج و 3.500 أورو إلى جانب لوازم خاصة بالإبحار تمثلت في قارب و 12 دلو بنزين و صدريات بحرية و بوصلة و لوزام أخرى ، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية .