هلاك 03 أشخاص وإصابة 12 بجروح في حادث مرور بالجلفة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم فيما أصيب 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة , في حادث مرور وقع ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بولاية الجلفة , حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية , الملازم عبد الرحمان خاضر, بأن " إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد مدعمة بإسعافات الوحدة الثانوية لبلدية عين الإبل تدخلتا لأجل حادث مرور وقع بالجهة الجنوبية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 189" .

وتمثل الحادث يضيف الملازم خاضر " في إصطدام مباشر بين سيارة سياحية عائلية بدراجة نارية , مما أسفر عن وفاة ثلاث أشخاص في عين المكاني ويتعلق الأمر بسائق الدراجة البالغ من العمر (39 سنة) و مرافقه الذي لا يتجاوز 25 سنة و راكب آخر بالسيارة يبلغ من العمر (52عاما) .

ونجم عن الحادث إصابة 12 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين (3و 51 سنة) , حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية بمكان الحادث ليتم تحويلهم مباشرة الى مستشفى مدينة مسعد الذي نقل له أيضا جثث الموتى.

من جهتها, فتحت مصالح الدرك الوطني, تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

المصدر:وأج